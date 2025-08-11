https://ria.ru/20250811/vzyatka-2034526117.html

Экс-начальник автобронетанковой службы ЦВО получил срок за взятку

центральный военный округ

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов осужден на 8,5 лет и лишен звания "генерал-майор" по делу о взятке на 10 миллионов рублей, сообщает СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору запаса Денису Путилову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в публикации Telegram-канала СК РФ.Установлено, что в 2023-2024 годах между государственным заказчиком и частным предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова.Отмечается, что в указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа, в результате чего условия контракта выполнены не были, государству в лице министерства обороны РФ причинен значительный ущерб."Приговором суда Путилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Путилов лишен звания "генерал-майор" и в течение 6 лет ему запрещено занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти", - добавили в СК.

