Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/vsu-2034517979.html
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области - РИА Новости, 11.08.2025
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области
Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T09:30:00+03:00
2025-08-11T09:30:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg
ГЕНИЧЕСК, 11 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Еще 29 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Старая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034447947.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_941153cc31dae002d765545e8e71f408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области

ВСУ за сутки провели 57 обстрелов шести населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкОстатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 11 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Еще 29 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Старая Маячка, Днепряны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2025
10 августа, 16:43
 
ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала