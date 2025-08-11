https://ria.ru/20250811/vsu-2034517979.html
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 11 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Еще 29 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Старая Маячка, Днепряны.
