ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области - РИА Новости, 11.08.2025

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области

Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 11.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 11 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 57 артиллерийских обстрелов 6 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Еще 29 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Старая Маячка, Днепряны.

