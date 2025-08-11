https://ria.ru/20250811/vsu-2034502060.html

Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ

Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ

Солдат 111-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен во время освобождения Яблоновки в ДНР из-за нежелания сражаться за Украину, рассказал РИА Новости штурмовик... РИА Новости, 11.08.2025

ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Солдат 111-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен во время освобождения Яблоновки в ДНР из-за нежелания сражаться за Украину, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР. "Сдался один пленный сам. Никакого воздействия по нему не происходило. Он вышел, сложил оружие и говорит, что не хочет этой войны, она ему не нужна. У него есть семья, дети, и он хочет вернуться к ним", - сказал боец. По его словам, пленный рассказал, что он долгое время находился на фронте в одиночку. Задачей пленного боевика было наблюдение за передвижением российских войск и передача координат командованию. Ранее "Бусинка" сообщил РИА Новости, что боевик ВСУ, добровольно сдавшийся в плен российским военным под Яблоновкой, рассказал, как командование ВСУ атаковало дроном их позиции во время обороны, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю.

