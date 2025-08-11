Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 11.08.2025 (обновлено: 07:02 11.08.2025)
Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ
Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025
Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ
Солдат 111-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен во время освобождения Яблоновки в ДНР из-за нежелания сражаться за Украину, рассказал РИА Новости штурмовик... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Солдат 111-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен во время освобождения Яблоновки в ДНР из-за нежелания сражаться за Украину, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР. "Сдался один пленный сам. Никакого воздействия по нему не происходило. Он вышел, сложил оружие и говорит, что не хочет этой войны, она ему не нужна. У него есть семья, дети, и он хочет вернуться к ним", - сказал боец. По его словам, пленный рассказал, что он долгое время находился на фронте в одиночку. Задачей пленного боевика было наблюдение за передвижением российских войск и передача координат командованию. Ранее "Бусинка" сообщил РИА Новости, что боевик ВСУ, добровольно сдавшийся в плен российским военным под Яблоновкой, рассказал, как командование ВСУ атаковало дроном их позиции во время обороны, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю.
россия
донецкая народная республика
украина
россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о добровольно сдавшемся в плен боевике ВСУ

Украинский военный сдался плен из-за нежелания сражаться за Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Солдат 111-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен во время освобождения Яблоновки в ДНР из-за нежелания сражаться за Украину, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка".
Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Боец ВС России рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев в Яблоновке
05:48
"Сдался один пленный сам. Никакого воздействия по нему не происходило. Он вышел, сложил оружие и говорит, что не хочет этой войны, она ему не нужна. У него есть семья, дети, и он хочет вернуться к ним", - сказал боец.
По его словам, пленный рассказал, что он долгое время находился на фронте в одиночку. Задачей пленного боевика было наблюдение за передвижением российских войск и передача координат командованию.
Ранее "Бусинка" сообщил РИА Новости, что боевик ВСУ, добровольно сдавшийся в плен российским военным под Яблоновкой, рассказал, как командование ВСУ атаковало дроном их позиции во время обороны, оставив без поддержки и провизии, вынуждая голодать почти неделю.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку
05:21
 
