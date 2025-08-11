Рейтинг@Mail.ru
Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт
06:32 11.08.2025
Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт
Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт
Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в...
в мире
украина
россия
богота
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
оон
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ. Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина
россия
богота
в мире, украина, россия, богота, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Россия, Богота, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ООН
Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт

Марио Санчес: колумбийских наемников унижают в ВСУ и не платят им деньги

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ.
Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях.
Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В миреУкраинаРоссияБоготаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныООН
 
 
