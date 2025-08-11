https://ria.ru/20250811/vsu-2034501491.html

Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт

Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт - РИА Новости, 11.08.2025

Колумбийских наемников унижают в ВСУ, им не платят деньги, заявил эксперт

Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T06:32:00+03:00

2025-08-11T06:32:00+03:00

2025-08-11T06:32:00+03:00

в мире

украина

россия

богота

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ. Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html

https://ria.ru/20250811/naemniki-2034498099.html

украина

россия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, богота, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон