Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа на Аляске

2025-08-11T14:22:00+03:00

ГААГА, 11 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, планирующаяся на Аляске 15 августа, поможет лидерам установить личное взаимопонимание, что важно для процесса украинского урегулирования, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Кремль и Белый дом ранее заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Цели обеих сторон совершенно разные. Трамп хочет произвести впечатление на своих сторонников, ведь он обещал положить конец конфликту в течение 24 часов, но этого не произошло. У Путина другие цели, одна из которых - защитить интересы России. Однако всегда полезно иметь какой-либо диалог, ведь если вы не разговариваете друг с другом, любой неверный жест может быть истолкован неправильно. А как только будет установлено своего рода личное взаимопонимание, опасность рискованных недопониманий уменьшится", - считает ван дер Пейл. По его мнению, российский президент будет пытаться выиграть время и наладить хорошие отношения с Трампом на личном уровне. "Думаю, что Путин попытается немного смягчить Трампа и уйти с этой встречи с запасом времени, чтобы завершить конфликт на Украине на российских условиях.. .Как всем известно, это война не между Украиной и Россией, а между НАТО и Россией. Так что победа России в этом конфликте будет иметь всемирно-историческое значение", - отметил политолог. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

