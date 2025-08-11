https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034582051.html
В Польше назвали темы предстоящих переговоров Навроцкого и Трампа
В Польше назвали темы предстоящих переговоров Навроцкого и Трампа
В Польше назвали темы предстоящих переговоров Навроцкого и Трампа
Президент Польши Кароль Навроцкий во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы безопасности и отношения с Украиной
ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы безопасности и отношения с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента Рафал Лескевич агентству PAP. В субботу стало известно, что Трамп пригласил Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу 3 сентября в поздравительном письме, доставленном в день его инаугурации. Лескевич подчеркнул, что это будет "первый крупный зарубежный визит президента Кароля Навроцкого". По его словам, "на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и отношений с Украиной". "Это крайне важно, поскольку мы, с одной стороны, восточный фланг НАТО, а с другой - важный экономический и политический партнер Украины", - отметил он. Как уточнил Лескевич, вопросы безопасности включают, помимо прочего, и размещение американских войск в Польше. "Этот вопрос, безусловно, будет затронут", - сказал он. Пресс-секретарь президента пояснил, что в настоящее время идёт подготовка и планирование первых визитов. Он добавил, что Навроцкий обязательно примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но "пока не будет раскрывать подробности других визитов".
В Польше назвали темы предстоящих переговоров Навроцкого и Трампа
