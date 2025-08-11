Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
13:32 11.08.2025
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подробно проинформировал президента России Владимира Путина о результатах встречи с... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подробно проинформировал президента России Владимира Путина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подробно проинформировал президента России Владимира Путина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении.
