Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне

2025-08-11T13:32:00+03:00

2025-08-11T13:32:00+03:00

2025-08-11T13:38:00+03:00

вашингтон (штат)

в мире

сша

азербайджан

владимир путин

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подробно проинформировал президента России Владимира Путина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении.

