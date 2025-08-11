https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034574492.html
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
2025-08-11T13:32:00+03:00
2025-08-11T13:32:00+03:00
2025-08-11T13:38:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
сша
азербайджан
владимир путин
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подробно проинформировал президента России Владимира Путина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении.
вашингтон (штат)
сша
азербайджан
вашингтон (штат), в мире, сша, азербайджан, владимир путин, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
Вашингтон (штат), В мире, США, Азербайджан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
