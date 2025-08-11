Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможное место проведения встречи Путина и Трампа на Аляске
09:50 11.08.2025
СМИ назвали возможное место проведения встречи Путина и Трампа на Аляске
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал Alaska Landmine. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования", - говорится в сообщении портала в соцсети Х*.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, сообщает портал Alaska Landmine.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования", - говорится в сообщении портала в соцсети Х*.
*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией
