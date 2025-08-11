Встреча Путина и Трампа может оживить мировые рынки, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
09:18 11.08.2025
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Заявления по итогам планируемой на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут как усилить колебания на мировых рынках, так и "оживить" их в случае позитивных сигналов о конфликте на Украине, пишет в понедельник турецкое экономическое издание Dünya. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "События в отношениях между США и Россией вновь стали одним из важных вопросов, за которыми следят мировые рынки. Колебания вызвали тарифные угрозы в адрес стран, торгующих с Россией, и призывы к прекращению войны на Украине. В последний момент было объявлено, что президент США Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске", - пишет издание. По мнению аналитика Уфука Корджана, заявления, которые будут сделаны после этой важной встречи, могут усилить колебания на рынках в обе стороны. "Оптимизм может возрасти, если по итогам встречи будут получены позитивные сигналы о прекращении войны. В противном случае, если соглашение не будет достигнуто, а Россия подвергнется дополнительным санкциям, на рынках стран, торгующих с этой страной, может возникнуть беспокойство", - уточнила Dünya.
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Заявления по итогам планируемой на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут как усилить колебания на мировых рынках, так и "оживить" их в случае позитивных сигналов о конфликте на Украине, пишет в понедельник турецкое экономическое издание Dünya.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
"События в отношениях между США и Россией вновь стали одним из важных вопросов, за которыми следят мировые рынки. Колебания вызвали тарифные угрозы в адрес стран, торгующих с Россией, и призывы к прекращению войны на Украине. В последний момент было объявлено, что президент США Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске", - пишет издание.
По мнению аналитика Уфука Корджана, заявления, которые будут сделаны после этой важной встречи, могут усилить колебания на рынках в обе стороны.
"Оптимизм может возрасти, если по итогам встречи будут получены позитивные сигналы о прекращении войны. В противном случае, если соглашение не будет достигнуто, а Россия подвергнется дополнительным санкциям, на рынках стран, торгующих с этой страной, может возникнуть беспокойство", - уточнила Dünya.
