Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.08.2025
Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
