https://ria.ru/20250811/vostok-2034555997.html

Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки

Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 11.08.2025

Минобороны рассказало о продвижении бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:14:00+03:00

2025-08-11T12:14:00+03:00

2025-08-11T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)