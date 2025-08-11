Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
11:15 11.08.2025
Рябков: Россия не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
Рябков: Россия не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений - РИА Новости, 11.08.2025
Рябков: Россия не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
Россия не будет играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия не будет играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (Вашингтоном) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор. Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".По его словам, в этой сфере невозможно поддаваться эмоциям."Нам надо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю", - добавил замглавы российского МИД.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия не будет играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (Вашингтоном) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор. Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, в этой сфере невозможно поддаваться эмоциям.
"Нам надо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю", - добавил замглавы российского МИД.
