В Волгограде обсудили сервис выдачи сертификатов на платформе "Мой экспорт"

В Волгограде обсудили сервис выдачи сертификатов на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Южного федерального округа прошло в Волгограде, в его рамках прошла закрытая сессия, в которой приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, торгово-промышленных палат (ТПП) субъектов ЮФО и специалистов Российского экспортного центр (Группа ВЭБ.РФ), основной фокус был сделан на продвижении экспортной деятельности и развитие цифровых инструментов поддержки экспортеров, сообщает центр."Ключевым пунктом повестки стало обсуждение работы сервиса по выдаче сертификатов происхождения товаров на платформе "Мой экспорт". Руководитель проекта по методологии проекта "Одно окно" РЭЦ Лариса Мамонтова подробно рассказала о преимуществах работы сервиса, запущенного на платформе в конце 2022 года. За это время функциональность сервиса неоднократно оптимизировалась, в том числе на основе обратной связи от экспортеров и экспертов ТПП, что позволило только за первое полугодие 2025 года оформить более 250 тысяч сертификатов", - говорится в сообщении.Преимущества сервиса на платформе "Мой экспорт" включают автоматизированную проверку данных, что минимизирует ошибки при оформлении сертификатов, а также при необходимости возможность оперативной корректировки информации при проверке электронного проекта сертификата. Экспортеры также могут оплатить услуги ТПП напрямую через платформу, что ускоряет процесс и снижает административные издержки.Мамонтова уточнила, что команда "Моего экспорта" безвозмездно оказывает консультационную поддержку пользователей, в том числе в индивидуальном порядке, а также поддерживает постоянную связь с бизнесом, включая деловые объединения и ТПП России, чтобы сделать сервис наиболее комфортным для всех категорий пользователей.На совещании представители ТПП ЮФО поделились своими предложениями по оптимизации сервиса, что, по их словам, позволит сделать его еще более удобным и эффективным.Видеоинструкции о том, как работать с сервисом, размещены здесь. Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

2025

