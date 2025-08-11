Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 11.08.2025
Российские военные сбили неопознанный украинский беспилотник в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
польша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. Российское ведомство продемонстрировало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ самолетного типа расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". В числе прочих аппаратов был сбит "неопознанный БПЛА ВСУ". Видно, что у аппарата две пары крыльев. Кроме того, расчёты "Рубикона" уничтожили многофункциональные аппараты Galka и "Фурия", разведывательные "Гор" и "Лелека", разведывательно-ударные "Домаха", дроны-камикадзе Vector немецкого производства и Darts, разведывательные FlyEye производства Польши, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.
"Рубикон" поражает дроны ВСУ
Минобороны России в видео о том, как "Рубикон" поражает различные дроны ВСУ, сообщило, что, помимо прочего, был сбит "неопознанный БПЛА ВСУ". На отрезке ролика – как раз кадры с этим аппаратом.
безопасность, польша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Польша, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Рубикона" сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
Российское ведомство продемонстрировало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ самолетного типа расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".
В числе прочих аппаратов был сбит "неопознанный БПЛА ВСУ". Видно, что у аппарата две пары крыльев.
Кроме того, расчёты "Рубикона" уничтожили многофункциональные аппараты Galka и "Фурия", разведывательные "Гор" и "Лелека", разведывательно-ударные "Домаха", дроны-камикадзе Vector немецкого производства и Darts, разведывательные FlyEye производства Польши, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПольшаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
