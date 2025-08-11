https://ria.ru/20250811/voennye-2034603488.html

Российские военные сбили неопознанный украинский беспилотник в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации сбили неопознанный украинский беспилотник, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. Российское ведомство продемонстрировало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ самолетного типа расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". В числе прочих аппаратов был сбит "неопознанный БПЛА ВСУ". Видно, что у аппарата две пары крыльев. Кроме того, расчёты "Рубикона" уничтожили многофункциональные аппараты Galka и "Фурия", разведывательные "Гор" и "Лелека", разведывательно-ударные "Домаха", дроны-камикадзе Vector немецкого производства и Darts, разведывательные FlyEye производства Польши, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.

