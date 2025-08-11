https://ria.ru/20250811/voennye-2034534427.html

Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском

Бойцы "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили в районе Северска в Донбассе пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, РИА Новости, 11.08.2025

ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили в районе Северска в Донбассе пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск. "Разведчики шестой отдельной мотострелковой бригады обнаружили точки взлета беспилотников противника, который предполагал, что ночью его не заметят. Отследив боевиков ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БПЛА противника был уничтожен", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что позиции противника были также уничтожены около населенного пункта Серебрянки. "Также в районе населенного пункта Серебрянка бойцами второй артиллерийской бригады были вскрыты точки взлета и управления (БПЛА - ред.) ВСУ, вместе с личным составом и средствами связи. Прицельной работой артиллерии бригады все цели были уничтожены", - дополнили в пресс-центре. Там уточнили, что на том же участке фронта подразделения третьей армии ВС РФ выявили замаскированные позиции пункта управления противника, где также находилась станция спутниковой связи Starlink. "Меткими попаданиями из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых орудий противник был лишен управления, связи и беспилотной активности на Северском направлении", - сообщили в пресс-центре.

