Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 11.08.2025
Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском
Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском - РИА Новости, 11.08.2025
Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском
Бойцы "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили в районе Северска в Донбассе пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
северск
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили в районе Северска в Донбассе пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск. "Разведчики шестой отдельной мотострелковой бригады обнаружили точки взлета беспилотников противника, который предполагал, что ночью его не заметят. Отследив боевиков ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БПЛА противника был уничтожен", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что позиции противника были также уничтожены около населенного пункта Серебрянки. "Также в районе населенного пункта Серебрянка бойцами второй артиллерийской бригады были вскрыты точки взлета и управления (БПЛА - ред.) ВСУ, вместе с личным составом и средствами связи. Прицельной работой артиллерии бригады все цели были уничтожены", - дополнили в пресс-центре. Там уточнили, что на том же участке фронта подразделения третьей армии ВС РФ выявили замаскированные позиции пункта управления противника, где также находилась станция спутниковой связи Starlink. "Меткими попаданиями из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых орудий противник был лишен управления, связи и беспилотной активности на Северском направлении", - сообщили в пресс-центре.
северск
донбасс
северск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы лишили связи ВСУ на позициях под Северском

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА и станцию Starlink под Северском

Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск обнаружили и уничтожили в районе Северска в Донбассе пункты управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск.
"Разведчики шестой отдельной мотострелковой бригады обнаружили точки взлета беспилотников противника, который предполагал, что ночью его не заметят. Отследив боевиков ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БПЛА противника был уничтожен", - сообщили в пресс-центре.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Украине обвинили Европу в попытках сорвать мирные переговоры
Вчера, 09:55
Отмечается, что позиции противника были также уничтожены около населенного пункта Серебрянки.
"Также в районе населенного пункта Серебрянка бойцами второй артиллерийской бригады были вскрыты точки взлета и управления (БПЛА - ред.) ВСУ, вместе с личным составом и средствами связи. Прицельной работой артиллерии бригады все цели были уничтожены", - дополнили в пресс-центре.
Там уточнили, что на том же участке фронта подразделения третьей армии ВС РФ выявили замаскированные позиции пункта управления противника, где также находилась станция спутниковой связи Starlink.
"Меткими попаданиями из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых орудий противник был лишен управления, связи и беспилотной активности на Северском направлении", - сообщили в пресс-центре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Северск Донбасс Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ
 
 
