Борщ, коты и Алтай: что россияне чаще всего показывают в историях ВКонтакте
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВКонтакте отметила рост интереса к русской культуре в историях. Более 70% пользователей регулярно делятся повседневным контентом, чаще всего публикуют селфи, кадры из поездок по России и блюда русской кухни.Аутфит дня и отражение в зеркалеКаждый третий пользователь выкладывает в истории селфи — чаще всего это делают люди от 18 до 35 лет. Лайфстайл-контент (пейзажи, образы, прогулки по городу) публикуют 33% пользователей. Такие кадры особенно популярны среди аудитории старше 25 лет. Один из самых узнаваемых форматов — аутфит дня: 69% пользователей рассказывают, как оделись, куда идут и что чувствуют. Цитаты и мысли дня выбирают 14% пользователей. Столько же — музыкальные истории; их чаще размещают молодые пользователи до 24 лет. Почти половина опрошенных добавляет к историям музыку, чаще всего трендовую и популярную. Женщины чаще выбирают романтичные композиции и хиты последних лет, мужчины — рок, рэп и треки 90-х.Еда — визуальный язык повседневности59% пользователей выкладывают еду в историях, чаще всего — блюда русской кухни: пельмени, гречку, салаты. На втором месте — японская кухня (суши, роллы, рамен), на третьем — итальянская: паста, пицца, ризотто. Доставка и блюда из кафе уступают домашней кухне: среди самых популярных — борщ, сырники, жареная картошка. Мужчины чаще показывают мясные блюда и фастфуд, женщины — десерты, завтраки и ужины при свечах.Домашние любимцыКаждый третий пользователь публикует в историях котов. У женщин коты в два раза популярнее, у мужчин чаще встречаются собаки. Помимо кошек и собак, пользователи делятся снимками енотов, хомяков и попугаев.Пейзажи, города и путешествия69% пользователей делятся историями из поездок. Внутри России чаще всего упоминаются Москва и Санкт-Петербург — 19%, пляжи в Сочи и Анапе — 17%, дикая природа Алтая и Байкала — 14%. Пользователи чаще всего публикуют популярные туристические места: в Москве — Красная площадь и вид на Кремль, Москва-Сити и небоскрёбы; в Санкт-Петербурге — развод мостов ночью, Эрмитаж и Дворцовая площадь, набережная Невы и закаты. Зарубежные поездки публикуют заметно реже, чем путешествия по России: в основном это воспоминания о прошлых поездках — в Париж, Барселону, Бангкок или на Бали.Опрос проведён в июне 2025 года, в нём приняли участие 1 080 пользователей из разных городов России.
соцсети, россия, республика алтай, вконтакте
