Появились кадры задержания жителя Магадана, оправдывавшего теракты

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к совершению терактов, соответствующее видео предоставлено агентству в правоохранительных органах. В июле пресс-служба УФСБ России по Магаданской области сообщала, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикации в социальных сетях, оправдывающие терроризм. Он размещал в соцсетях сообщения, выражающие желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей. Оперативники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району провели разработку и задержание в марте. На кадрах показано проникновение оперативников в квартиру преступника. Он сам открыл дверь сотрудникам погрануправления.

