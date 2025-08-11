https://ria.ru/20250811/video-2034537805.html
Появились кадры задержания жителя Магадана, оправдывавшего теракты
Появились кадры задержания жителя Магадана, оправдывавшего теракты - РИА Новости, 11.08.2025
Появились кадры задержания жителя Магадана, оправдывавшего теракты
РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:14:00+03:00
2025-08-11T11:14:00+03:00
2025-08-11T11:14:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
магадан
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034535469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a29c386745e9f71125ec17ebda825cd5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к совершению терактов, соответствующее видео предоставлено агентству в правоохранительных органах. В июле пресс-служба УФСБ России по Магаданской области сообщала, что Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикации в социальных сетях, оправдывающие терроризм. Он размещал в соцсетях сообщения, выражающие желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей. Оперативники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району провели разработку и задержание в марте. На кадрах показано проникновение оперативников в квартиру преступника. Он сам открыл дверь сотрудникам погрануправления.
https://ria.ru/20250731/irkutsk-2032631238.html
россия
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034535469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c9af8a0f02d830ae2f9432474e31976.jpg
Кадры задержания магаданца, который осужден за оправдание действий запрещенных террористических организаций
РИА Новости публикует кадры задержания магаданца, который был осужден за оправдание действий запрещенных в России террористических организаций и призывы к совершению терактов. Соответствующее видео предоставили агентству правоохранители.
В июле в УФСБ по Магаданской области сообщали, что суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы за публикации в соцсетях, оправдывающие терроризм.
Оперативники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району провели разработку и задержание в марте.
2025-08-11T11:14
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магаданская область, магадан, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились кадры задержания жителя Магадана, оправдывавшего теракты
Появилось видео задержания осужденного за оправдание терактов жителя Магадана