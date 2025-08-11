https://ria.ru/20250811/urozhaynost-2034637176.html
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Урожайность озимых в Алтайском крае превышает 45 центнеров с гектара, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Алтайские аграрии уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это более 50% от общего сбора зерна на данный момент. "Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара", – цитирует пресс-служба главу региона Виктора Томенко. Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли 60% кормов от намеченного на сезон. Валовое производство грубых и сочных кормов в крае сейчас превышает 1,1 миллиона тонн. Работы продолжаются", - отмечает пресс-служба.
