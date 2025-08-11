Рейтинг@Mail.ru
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
17:19 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/urozhaynost-2034637176.html
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе - РИА Новости, 11.08.2025
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе
Урожайность озимых в Алтайском крае превышает 45 центнеров с гектара, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:19:00+03:00
2025-08-11T17:19:00+03:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155229/98/1552299816_0:22:1500:866_1920x0_80_0_0_1d51a2752089a4ac1c60ac00ce6a8933.jpg
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Урожайность озимых в Алтайском крае превышает 45 центнеров с гектара, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Алтайские аграрии уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это более 50% от общего сбора зерна на данный момент. "Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара", – цитирует пресс-служба главу региона Виктора Томенко. Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли 60% кормов от намеченного на сезон. Валовое производство грубых и сочных кормов в крае сейчас превышает 1,1 миллиона тонн. Работы продолжаются", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20250731/tekhnika-2032587323.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155229/98/1552299816_0:0:1448:1085_1920x0_80_0_0_5b0117c9427165aeef758c8e9e211336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе

Глава Алтайского края Томенко рассказал о высокой урожайности озимых в регионе

© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Урожайность озимых в Алтайском крае превышает 45 центнеров с гектара, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Алтайские аграрии уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Восемьсот образцов техники представили на форуме "День Сибирского поля"
31 июля, 14:00
Отмечается, что это более 50% от общего сбора зерна на данный момент.
"Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара", – цитирует пресс-служба главу региона Виктора Томенко.
Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли 60% кормов от намеченного на сезон.
Валовое производство грубых и сочных кормов в крае сейчас превышает 1,1 миллиона тонн. Работы продолжаются", - отмечает пресс-служба.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания
11 июля, 10:51
 
Алтайский крайАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала