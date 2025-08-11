Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией
16:21 11.08.2025
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией - РИА Новости, 11.08.2025
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией
Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 11.08.2025
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Пока никаких конкретных обсуждений вокруг этого вопроса. Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении (Николом Пашиняном – ред.) анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной", - сказал собеседник агентства.По его словам, Анкара на высшем уровне выразила свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по нормализации отношений."Пока никакой конкретики по дате и месту, это согласуют по дипломатическим каналам спецпредставители", - сказал источник, отвечая на вопрос о наличии места и сроков будущего раунда переговоров.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Пока никаких конкретных обсуждений вокруг этого вопроса. Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении (Николом Пашиняном – ред.) анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара на высшем уровне выразила свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по нормализации отношений.
"Пока никакой конкретики по дате и месту, это согласуют по дипломатическим каналам спецпредставители", - сказал источник, отвечая на вопрос о наличии места и сроков будущего раунда переговоров.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
