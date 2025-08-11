https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034617363.html

Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией

Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией - РИА Новости, 11.08.2025

Источник рассказал о ходе переговоров между Турцией и Арменией

Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T16:21:00+03:00

2025-08-11T16:21:00+03:00

2025-08-11T16:27:00+03:00

турция

армения

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_0:0:2019:1137_1920x0_80_0_0_049001f8c2a0e729647de55e42003799.jpg

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция и Армения пока конкретно не обсуждают вопрос открытия границы, переговорный процесс продолжится, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Пока никаких конкретных обсуждений вокруг этого вопроса. Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении (Николом Пашиняном – ред.) анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной", - сказал собеседник агентства.По его словам, Анкара на высшем уровне выразила свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по нормализации отношений."Пока никакой конкретики по дате и месту, это согласуют по дипломатическим каналам спецпредставители", - сказал источник, отвечая на вопрос о наличии места и сроков будущего раунда переговоров.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.

https://ria.ru/20250811/turtsija-2034505937.html

https://ria.ru/20250808/armeniya-2034150552.html

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, армения, в мире