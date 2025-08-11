Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку откроет новые возможности

https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034616290.html
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что установление мира между Ереваном и Баку открывает новые возможности для регионального сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского правительства. Отмечается, что Пашинян ознакомил Эрдогана с результатами состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров, в частности с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, совместным обращением в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Он проинформировал также о процессах разблокирования региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проекте "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", связывающим Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Пашинян отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможности для налаживания качественно нового регионального сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, собеседники обсудили вопросы армянско-турецкой двусторонней повестки, в частности, ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Пашинян отметил, что атмосфера для реализации этих договоренностей сейчас как никогда благоприятна. Собеседники договорились о продолжении активного политического диалога, заявили в пресс-службе. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
