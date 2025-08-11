Рейтинг@Mail.ru
07:53 11.08.2025
Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона будет следить за встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, рассчитывает на позитивный результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Безусловно, это событие мирового масштаба, за которым будет следить весь мир. Что касается наших ожиданий, то мы ожидаем позитивного итога для глобальной безопасности, для мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске 15 августа

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона будет следить за встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, рассчитывает на позитивный результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Безусловно, это событие мирового масштаба, за которым будет следить весь мир. Что касается наших ожиданий, то мы ожидаем позитивного итога для глобальной безопасности, для мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал собеседник агентства.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Источник: Турция рассчитывает на продвижение переговоров по Украине
