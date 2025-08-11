https://ria.ru/20250811/turtsija-2034505937.html

Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 11.08.2025

Источник: Турция будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

Турецкая сторона будет следить за встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, рассчитывает на позитивный результат,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:53:00+03:00

2025-08-11T07:53:00+03:00

2025-08-11T07:53:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона будет следить за встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, рассчитывает на позитивный результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Безусловно, это событие мирового масштаба, за которым будет следить весь мир. Что касается наших ожиданий, то мы ожидаем позитивного итога для глобальной безопасности, для мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034501646.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский