США призвали готовиться к страшному ЧП

США призвали готовиться к страшному ЧП - РИА Новости, 11.08.2025

США призвали готовиться к страшному ЧП

Тихоокеанскому побережью США угрожает серьезное землетрясение, которое может произойти к концу века, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:27:00+03:00

2025-08-11T09:27:00+03:00

2025-08-11T09:40:00+03:00

в мире

сша

камчатка

вашингтон (штат)

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает серьезное землетрясение, которое может произойти к концу века, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии."Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.По данным таблоида, прогнозы ученых предполагают повышение уровня моря на 60 сантиметров к 2100 году. Если в это время случится мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия, то оно усилит разрушения и наводнения."Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — полагает профессор Тина Дара.В конце июля на Камчатке произошлое самое мощное с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8, которое спровоцировало цунами, достигшее побережья американского штата Вашингтон.

сша

камчатка

вашингтон (штат)

в мире, сша, камчатка, вашингтон (штат)