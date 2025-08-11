Рейтинг@Mail.ru
США призвали готовиться к страшному ЧП - РИА Новости, 11.08.2025
09:27 11.08.2025 (обновлено: 09:40 11.08.2025)
США призвали готовиться к страшному ЧП
Тихоокеанскому побережью США угрожает серьезное землетрясение, которое может произойти к концу века, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на...
в мире
сша
камчатка
вашингтон (штат)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает серьезное землетрясение, которое может произойти к концу века, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии."Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.По данным таблоида, прогнозы ученых предполагают повышение уровня моря на 60 сантиметров к 2100 году. Если в это время случится мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия, то оно усилит разрушения и наводнения."Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — полагает профессор Тина Дара.В конце июля на Камчатке произошлое самое мощное с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8, которое спровоцировало цунами, достигшее побережья американского штата Вашингтон.
сша
камчатка
вашингтон (штат)
© Getty Images / Anadolu/Tayfun CoskunВид на Тихий океан вдоль береговой линии в Калифорнии
Вид на Тихий океан вдоль береговой линии в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
Вид на Тихий океан вдоль береговой линии в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тихоокеанскому побережью США угрожает серьезное землетрясение, которое может произойти к концу века, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Политехнического университета Вирджинии.
"Если бы сегодня произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ученые предупреждают, что 100-футовое мегацунами стерло бы с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустилась бы почти на восемь футов", — говорится в материале.
Цунами в районе бухты Вестник на Камчатке
Очевидец измерил волну цунами после мощного землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:24
4 августа, 18:24
По данным таблоида, прогнозы ученых предполагают повышение уровня моря на 60 сантиметров к 2100 году. Если в это время случится мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия, то оно усилит разрушения и наводнения.
"Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным", — полагает профессор Тина Дара.
В конце июля на Камчатке произошлое самое мощное с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8, которое спровоцировало цунами, достигшее побережья американского штата Вашингтон.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
31 июля, 16:08
31 июля, 16:08
 
