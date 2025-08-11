https://ria.ru/20250811/tsukerberg-2034591976.html

Соседи пожаловались на Цукерберга, пишет NYT

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Соседи главы корпорации Meta* Марка Цукерберга жалуются на значительные неудобства, вызванные его соседством, включая усиленное наблюдение за районом, присутствие полиции, перекрывающей дороги, и нередкие вечеринки, пишет издание New York Times со ссылкой на интервью с жителями. Издание отмечает, что с 2011 года Цукерберг потратил более 110 миллионов долларов на покупку как минимум 11 домов в районе Кресент-Парк в Калифорнии, из которых создал целый жилой комплекс, включая частную школу для своих детей. "У соседей складывается впечатление, что городские власти и полицейские оказывают чрезмерное почтение Цукербергу в ущерб всем остальным", - пишет издание. Среди основных жалоб соседи называют то, что Цукерберг установил усиленное наблюдение за районом, в том числе камеры на своих домах с видом на территорию соседей. У него также есть команда частных охранников, которые сидят в машинах, снимают прохожих и спрашивают людей, что они здесь делают, когда гуляют по тротуарам. Также соседи жалуются на нередкие вечеринки для сотрудников компаний Цукерберга, для которых он выделяет несколько из пустующих домов в его собственности. Другой проблемой для местных жителей стало особое отношение властей к участку миллиардера. Например, в один из выходных полиция организовала зону эвакуации на дороге общего пользования, чтобы обеспечить охрану одной из его вечеринок, на которой присутствовали высокопоставленные гости. В результате соседи не смогли припарковаться на привычных местах.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

