Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 11.08.2025 (обновлено: 12:15 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/tsentr-2034555178.html
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2025
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 410... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:11:00+03:00
2025-08-11T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мвд украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, мвд украины, донецкая народная республика, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Безопасность
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 410 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала