Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
2025-08-11T12:11:00+03:00
2025-08-11T12:11:00+03:00
2025-08-11T12:15:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
