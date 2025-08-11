https://ria.ru/20250811/trolleybusy-2034611397.html
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов - РИА Новости, 11.08.2025
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:49:00+03:00
2025-08-11T15:49:00+03:00
2025-08-11T16:50:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков. "За несколько лет приобрели 30 новых троллейбусов. В этом году закупим ещё 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжим обновлять городской транспорт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в течение ближайших двух недель на маршруты в Рязани также выйдут 15 троллейбусов, которые регион получил из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. "Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением и информационными табло", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20250723/malkov-2030950495.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_cd1341c454b63076d564026041c7b4c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Губернатор Малков: Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков.
"За несколько лет приобрели 30 новых троллейбусов. В этом году закупим ещё 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжим обновлять городской транспорт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в течение ближайших двух недель на маршруты в Рязани также выйдут 15 троллейбусов, которые регион получил из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова.
"Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением и информационными табло", - отметил Павел Малков.