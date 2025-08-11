Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Рязанская область
Рязанская область
 
15:49 11.08.2025 (обновлено: 16:50 11.08.2025)
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов - РИА Новости, 11.08.2025
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов
Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 11.08.2025
рязанская область
рязанская область
павел малков
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков. "За несколько лет приобрели 30 новых троллейбусов. В этом году закупим ещё 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжим обновлять городской транспорт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в течение ближайших двух недель на маршруты в Рязани также выйдут 15 троллейбусов, которые регион получил из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. "Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением и информационными табло", - отметил Павел Малков.
рязанская область
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов

Губернатор Малков: Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов

Губернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков.
"За несколько лет приобрели 30 новых троллейбусов. В этом году закупим ещё 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжим обновлять городской транспорт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в течение ближайших двух недель на маршруты в Рязани также выйдут 15 троллейбусов, которые регион получил из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова.
"Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением и информационными табло", - отметил Павел Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Губернатор Малков открыл новый завод "Изопайп" в Рязанской области
23 июля, 19:16
23 июля, 19:16
 
Рязанская область, Павел Малков
 
 
