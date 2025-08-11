Рязанская область закупит в этом году 14 новых троллейбусов

https://ria.ru/20250811/trolleybusy-2034611397.html

РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Рязанская область в этом году закупит 14 новых троллейбусов благодаря списанию задолженности региона по бюджетным кредитам, сообщил губернатор Павел Малков. "За несколько лет приобрели 30 новых троллейбусов. В этом году закупим ещё 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжим обновлять городской транспорт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в течение ближайших двух недель на маршруты в Рязани также выйдут 15 троллейбусов, которые регион получил из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. "Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с кондиционерами, видеонаблюдением и информационными табло", - отметил Павел Малков.

