В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в отдельных районах четырех областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области была объявлена в 22.18 мск воскресенья, в Харьковской и Днепропетровской – в 00.08 мск понедельника, в Полтавской – в 00.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

