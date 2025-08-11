https://ria.ru/20250811/tramp-2034665675.html

Венгрия надеется на успех встречи Путина и Трампа, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что перед саммитом РФ и США созвонился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и сообщил ему, что Венгрия "с большими ожиданиями" надеется на успех встречи."Сегодня днём я обсудил по телефону международную политическую обстановку в преддверии саммита с (первым - ред.) вице-премьером России Денисом Мантуровым. Я подтвердил позицию Венгрии, что разрешение войны на Украине лежит не на поле боя, а за столом переговоров, которые, с большой вероятностью, сможет принести соглашение между США и Россией. Поэтому Венгрия приветствует встречу президентов США и России и возлагает на нее большие ожидания", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт "всегда выступал за прекращение огня, мирные переговоры и сохранение дипломатических каналов открытыми, даже подвергаясь неадекватным нападкам со стороны европейских лидеров и бывшего американского политического руководства".Сийярто также предположил, что Аляска "станет самым популярным географическим названием в поисковых системах на этой неделе", и это оправдано, поскольку "значимость встречи президентов США и России можно увидеть даже с Луны".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки..*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

