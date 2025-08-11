https://ria.ru/20250811/tramp-2034658566.html
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T18:40:00+03:00
2025-08-11T18:40:00+03:00
2025-08-11T20:00:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
владимир путин
россия
европа
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034656063_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_e3d14c50e1a2e821768ee8052e9fb14b.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с президентом России Владимиром Путиным."Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нём лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250811/tramp-2034453545.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034656063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8833c3c2d1bde660ede32c120edb60cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, владимир путин, россия, европа, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Европа, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным
Трамп заявил, что позвонит Зеленскому и лидерам ЕС после встречи с Путиным