Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным
18:40 11.08.2025 (обновлено: 20:00 11.08.2025)
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с президентом России Владимиром Путиным."Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нём лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", - сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил, что позвонит европейским лидерами после встречи с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после своего саммита с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Я встречусь с президентом Путиным, и мы посмотрим, что у него на уме. И если это будет честное соглашение, я сообщу о нём лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им", - сказал Трамп журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп окончательно расстроил Европу
Вчера, 08:00
 
