Трамп рассказал, о чем попросит Путина на встрече с ним
18:40 11.08.2025 (обновлено: 19:11 11.08.2025)
Трамп рассказал, о чем попросит Путина на встрече с ним
Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 11.08.2025
украина
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
владимир путин
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине."Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
сша
аляска
украина, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, владимир путин, аляска, дональд трамп, владимир зеленский
Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Владимир Путин, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине.
"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил Трамп журналистам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
10 августа, 08:00
 
Украина Встреча Путина и Трампа на Аляске В мире США Владимир Путин Аляска Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
 
