https://ria.ru/20250811/tramp-2034658479.html
Трамп рассказал, о чем попросит Путина на встрече с ним
Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T18:40:00+03:00
2025-08-11T18:40:00+03:00
2025-08-11T19:11:00+03:00
украина
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сша
владимир путин
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034656063_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_e3d14c50e1a2e821768ee8052e9fb14b.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине."Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html
украина
сша
аляска
