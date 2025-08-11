https://ria.ru/20250811/tramp-2034658479.html

Трамп рассказал, о чем попросит Путина на встрече с ним

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 11.08.2025

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что попросит его завершить конфликт на Украине."Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

