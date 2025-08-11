Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее мужчина оставил надпись про Трампа на стене дворца Кенбоккун
18:22 11.08.2025
В Южной Корее мужчина оставил надпись про Трампа на стене дворца Кенбоккун
в мире
южная корея
сша
сеул
дональд трамп
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который пытался оставить послание про президента США Дональда Трампа на стене дворцового комплекса Кёнбоккун - одного из ключевых объектов культурного наследия Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию культурного имущества Республики Корея. "Согласно заявлению администрации культурного имущества Республики Корея, разосланному представителям СМИ в понедельник, сегодня примерно в 8 часов утра у дворца Кёнбоккун был обнаружен мужчина, оставивший надпись на стене ворот Кванхвамун. Позже он был передан полиции", - поделился Рёнхап в своем сообщении. Агентство добавило, что, по данным администрации, вандалом оказался 79-летний мужчина, являвшийся сотрудником управляющей службы дворцового комплекса. Отмечается, что оставленная им на стене маркерная надпись размером 170 на 30 сантиметров содержала фразу "Послание гражданам этого мира", а ниже - словосочетание "президент Трамп". Дописать текст вандал не успел, так как был задержан. Мотивы мужчины пока что остаются неизвестными, полицейское расследование продолжается. Сообщается, что специалистам удалось успешно очистить стену от надписи за семь часов работы. Администрация культурного имущества подчеркнула, что любого, кто попытается навредить объектам культурного наследия страны, ждут серьезные последствия. Согласно законам Республики Корея, подобное нарушение закона может караться принуждением устранить последствия вандализма и штрафом в размере полной стоимости восстановления объекта, отметил Рёнхап. По информации агентства, Кёнбоккун и прежде подвергался схожим актам вандализма. В конце 2023 года подросток, которому пообещали вознаграждение в 3 миллиона вон (около 2 тысяч долларов), оставил на стене дворца рисунок краской для граффити. Восстановление стены обошлось властям страны примерно в 131 миллион вон (около 94 тысяч долларов). Кёнбоккун - дворцовый комплекс, расположенный на севере Сеула. Являлся главным и крупнейшим из пяти больших дворцов, возведённых в период Чосон, а также резиденцией королевской семьи. Некоторые части дворца были сожжены в ходе японского вторжения в 1592 году. Во время японского правления в 1911 году 10 зданий дворцового комплекса были снесены, а на их месте был возведен Дом генерал-губернатора Кореи. Позже дворец удалось восстановить, в данный момент он представляет собой музей под открытым небом и является одной из главных достопримечательностей Южной Кореи.
южная корея
сша
сеул
в мире, южная корея, сша, сеул, дональд трамп
В мире, Южная Корея, США, Сеул, Дональд Трамп
