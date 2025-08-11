https://ria.ru/20250811/svo-2034643267.html
Брянская таможня передала бойцам СВО посуду и хозтовары
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Брянские таможенники направили бойцам спецоперации 11 тонн посуды и хозяйственных товаров, в том числе столовые приборы, часы и электрочайники, которые пытались ввезти в РФ без надлежащего оформления, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянская таможня передала Минобороны России 11 тонн посуды и хозяйственных товаров на сумму свыше 7 миллионов рублей. Эти товары брянские таможенники выявили в сборном грузе, который перевозился с территории Белоруссии. Тысячи столовых приборов, посуда, настенные часы, будильники, наборы для уборки, электрические чайники и электронные термометры - всё это пытались ввезти без надлежащего оформления и уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. По решению суда груз был обращен в федеральную собственность. Сотрудники Брянской таможни оформили необходимые документы и передали товары представителям Минобороны РФ на нужды СВО. "В эти трудные времена мы обязаны поддерживать наших солдат. Каждая единица помощи, которую можем предоставить, имеет огромное значение, будь то безвозмездная передача товаров или гуманитарные грузы, собранные на добровольные пожертвования. Уверены, что все это пригодится, и переданная помощь облегчит бытовые условия военнослужащих", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого приводит пресс-служба.
