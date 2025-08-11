https://ria.ru/20250811/svo-2034643267.html

Брянская таможня передала бойцам СВО посуду и хозтовары

Брянская таможня передала бойцам СВО посуду и хозтовары - РИА Новости, 11.08.2025

Брянская таможня передала бойцам СВО посуду и хозтовары

Брянские таможенники направили бойцам спецоперации 11 тонн посуды и хозяйственных товаров, в том числе столовые приборы, часы и электрочайники, которые пытались РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:35:00+03:00

2025-08-11T17:35:00+03:00

2025-08-11T18:01:00+03:00

надежные люди

россия

брянская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034648488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cb2820706734301056384c4c50c6087.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Брянские таможенники направили бойцам спецоперации 11 тонн посуды и хозяйственных товаров, в том числе столовые приборы, часы и электрочайники, которые пытались ввезти в РФ без надлежащего оформления, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянская таможня передала Минобороны России 11 тонн посуды и хозяйственных товаров на сумму свыше 7 миллионов рублей. Эти товары брянские таможенники выявили в сборном грузе, который перевозился с территории Белоруссии. Тысячи столовых приборов, посуда, настенные часы, будильники, наборы для уборки, электрические чайники и электронные термометры - всё это пытались ввезти без надлежащего оформления и уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. По решению суда груз был обращен в федеральную собственность. Сотрудники Брянской таможни оформили необходимые документы и передали товары представителям Минобороны РФ на нужды СВО. "В эти трудные времена мы обязаны поддерживать наших солдат. Каждая единица помощи, которую можем предоставить, имеет огромное значение, будь то безвозмездная передача товаров или гуманитарные грузы, собранные на добровольные пожертвования. Уверены, что все это пригодится, и переданная помощь облегчит бытовые условия военнослужащих", – отметил исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250811/seti-2034494792.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, сво