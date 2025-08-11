https://ria.ru/20250811/svo-2034528071.html

Бабушкина проведет в Свердловском Заксобрании выставку подарков бойцам СВО

Бабушкина проведет в Свердловском Заксобрании выставку подарков бойцам СВО - РИА Новости, 11.08.2025

Бабушкина проведет в Свердловском Заксобрании выставку подарков бойцам СВО

В Законодательном Собрании Свердловской области осенью пройдет выставка вещей, сделанных волонтерами для бойцов СВО, сообщила председатель регионального... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:27:00+03:00

2025-08-11T10:27:00+03:00

2025-08-11T10:27:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Законодательном Собрании Свердловской области осенью пройдет выставка вещей, сделанных волонтерами для бойцов СВО, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. Накануне она побывала на Дне города в Талице, где волонтерские и ветеранские организации собрали экспозицию вещей, которые делают своими руками для отправки бойцам СВО: одежду, сети, окопные свечи, спички длительного горения и многое другое. "Сегодня парни, ушедшие с этой земли в зону СВО, проявляют себя настоящими героями. А те, кто ждет их дома, делают все, чтобы они чувствовали поддержку. Масштаб работы, которая развернулась в Талице, впечатляет. Я приняла решение организовать такую же выставку осенью в Законодательном Собрании — чтобы все смогли увидеть этот вклад в будущую победу!" – написала Бабушкина в своем телеграм-канале. В пресс-службе Заксобрания отметили, что депутаты, в свою очередь, поддерживают бойцов на законодательном уровне. Принято 23 региональных закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получения социальной выплаты на приобретение земельного участка, а также о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья. Также дети защитников обеспечены бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью, инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор — денежной компенсацией.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

людмила бабушкина