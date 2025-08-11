Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина проведет в Свердловском Заксобрании выставку подарков бойцам СВО
Свердловская область
Свердловская область
 
10:27 11.08.2025
Бабушкина проведет в Свердловском Заксобрании выставку подарков бойцам СВО
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Законодательном Собрании Свердловской области осенью пройдет выставка вещей, сделанных волонтерами для бойцов СВО, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. Накануне она побывала на Дне города в Талице, где волонтерские и ветеранские организации собрали экспозицию вещей, которые делают своими руками для отправки бойцам СВО: одежду, сети, окопные свечи, спички длительного горения и многое другое. "Сегодня парни, ушедшие с этой земли в зону СВО, проявляют себя настоящими героями. А те, кто ждет их дома, делают все, чтобы они чувствовали поддержку. Масштаб работы, которая развернулась в Талице, впечатляет. Я приняла решение организовать такую же выставку осенью в Законодательном Собрании — чтобы все смогли увидеть этот вклад в будущую победу!" – написала Бабушкина в своем телеграм-канале. В пресс-службе Заксобрания отметили, что депутаты, в свою очередь, поддерживают бойцов на законодательном уровне. Принято 23 региональных закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получения социальной выплаты на приобретение земельного участка, а также о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья. Также дети защитников обеспечены бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью, инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор — денежной компенсацией.
людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
Свердловская область, Людмила Бабушкина
 
 
