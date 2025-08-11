ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке

https://ria.ru/20250811/stoyanka-2034640295.html
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция России опровергла информацию о якобы намерениях внести в ПДД поправки, приравнивающие любую остановку авто с заглушенным двигателем к стоянке, за которую можно получить штраф, сообщается в Telegram-канале ведомства."В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в Правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается", - говорится в сообщении.В Госавтоинспекции отмечают, что в недостоверных публикациях утверждается, что согласно поправкам любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка, а в случае, если на данном участке дороги стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.Правоохранители подчеркивают, что Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах, а данный вопрос в достаточной степени регулируется ПДД.
