ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке
17:24 11.08.2025
ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке
ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке
общество
авто
россия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция России опровергла информацию о якобы намерениях внести в ПДД поправки, приравнивающие любую остановку авто с заглушенным двигателем к стоянке, за которую можно получить штраф, сообщается в Telegram-канале ведомства."В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в Правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается", - говорится в сообщении.В Госавтоинспекции отмечают, что в недостоверных публикациях утверждается, что согласно поправкам любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка, а в случае, если на данном участке дороги стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.Правоохранители подчеркивают, что Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах, а данный вопрос в достаточной степени регулируется ПДД.
россия
общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госавтоинспекция России опровергла информацию о якобы намерениях внести в ПДД поправки, приравнивающие любую остановку авто с заглушенным двигателем к стоянке, за которую можно получить штраф, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в Правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции отмечают, что в недостоверных публикациях утверждается, что согласно поправкам любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка, а в случае, если на данном участке дороги стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.
Правоохранители подчеркивают, что Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах, а данный вопрос в достаточной степени регулируется ПДД.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В России вступили в силу изменения в ПДД
26 июля, 16:17
 
Общество Авто Россия
 
 
