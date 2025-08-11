https://ria.ru/20250811/stanki-2034557752.html

МСП-производители станков привлекли 1,5 млрд рублей по льготной программе

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Компании малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающиеся производством станков и роботов, получили свыше 1,5 миллиарда рублей льготного кредитного финансирования по программе Минпромторга РФ и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба Корпорации. Полученные средства позволят наладить выпуск нового оборудования с использованием лазерных и оптоэлектронных технологий, расширить производство отечественных станков для металлообработки, разработать роботизированные системы, а также выйти на зарубежные рынки. "Наличие своих современных средств производства – это один из важнейших факторов для развития отечественной промышленности. Поэтому отдельный фокус нашего внимания сейчас сконцентрирован именно на производителях такого оборудования. Мы видим большой потенциал в этом направлении у компаний малого и среднего бизнеса, которые, с одной стороны, имеют необходимые компетенции, а с другой – достаточно маневренны в части адаптации своих технических решений под задачи конкретного заказчика в максимально сжатые сроки", – заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, его цитата приводится на сайте ведомства.Он подчеркнул, что первый пул предприятий, который получил финансирование по льготной ставке, показывает высокий уровень экспертизы для решения стоящих сегодня перед промышленностью задач. Среди компаний, получивших кредиты, предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ульяновской, Смоленской и Томской областей, Удмуртской Республики, а также Новосибирской области и Красноярского края. "Компании сегмента МСП и МСП+ сегодня имеют хорошую научно-техническую базу для встраивания в большой технологический ландшафт страны. Более того, за счет умения быстро реагировать на вызовы, изменения и конъюнктуру рынка они могут стать одними из ключевых драйверов процесса становления современной станкоинструментальной отрасли страны. Однако они более уязвимы с точки зрения наличия необходимого финансирования, так как чаще всего не обладают большим запасом ликвидности", — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что совместная работа по новой совместной программе Корпорации и Минпромторга важна не только с точки зрения субсидирования процентной ставки, но и в части оптимизации документооборота для бизнеса. "За счет цифровизации ключевых процессов мы всю “бюрократическую волокиту” забираем на себя", – сказал Исаевич. По новой льготной программе для МСП в сфере станкостроения и робототехники на первый год льготная ставка, фиксированная – на уровне 5% годовых. На второй год она составит половину от ключевой плюс 1%, а в третий — 1/2 "ключа" плюс 3%. Кредитование осуществляет дочерний банк Корпорации МСП - МСП Банк. Кредит в размере до 200 миллионов рублей может быть использован как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Максимальный срок финансирования по программе составляет пять лет. Подача заявки осуществляется через цифровую платформу МСП.РФ. В пресс-службе напомнили, что Минпромторг России и Корпорация МСП запустили программу субсидирования кредитов для предпринимателей из станкостроительной отрасли весной 2025 года в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации".

