FT: США при Трампе хотят превратить Запад в свою империю

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе стремятся превратить западный мир в свою империю, а Евросоюз - в своего вассала, что ставит под угрозу само существование блока, считает британская газета Financial Times.
"У несоответствия... ответной реакции Европы на мощь радикальной политической повестки Трампа есть свое название - "добровольная вассализация"... Цель Белого дома, кажется, состоит не в том, чтобы просто оказывать влияние на западный мир, а в том, чтобы превратить его в обширное геополитическое пространство, где за пределами сферы влияния Вашингтона не может существовать настоящего суверенитета", - говорится в авторской статье директора французской газеты Grand Continent Жиля Грессани.
По его мнению, подобное положение вещей еще не стало реальностью, и его еще можно избежать. Однако признаки "вассальной" системы уже проявляются, в частности, в нападках Вашингтона на европейское законодательство в цифровой сфере и политику в области борьбы с изменением климата, а также в посягательстве на территориальную целостность союзников США, таких как Дания.
Как отмечает Грессани, американский лидер воспользовался структурными уязвимостями ЕС, из-за чего блок фактически оказался в ловушке.
"Трамп подорвал то, что ранее считалось ключевым преимуществом ЕС, - единый рынок, - раскрыв, что этот экономический великан на самом деле - политический карлик, не желающий и не способный участвовать в борьбе за власть для защиты собственных интересов или четко сформулировать внятный список стратегических приоритетов", - говорится в статье.
По мнению Грессани, ЕС подает "капитуляцию" в обертке прагматизма и фактически отказывается от самостоятельности в обмен на защиту Вашингтона.
"Это угроза существованию Европы, хотя она и не неотвратима. Это правда, Трамп работает над проектом по созданию империи, и тем не менее великие замыслы часто сталкиваются с неожиданной реальностью", - заключает автор.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.