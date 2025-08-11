https://ria.ru/20250811/ssha-2034680976.html
При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS. "По меньшей мере один человек погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек. Ранее в понедельник CBS сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди.
