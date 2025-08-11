https://ria.ru/20250811/ssha-2034680976.html

При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек

При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 11.08.2025

При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:33:00+03:00

2025-08-11T21:33:00+03:00

2025-08-11T21:33:00+03:00

в мире

пенсильвания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS. "По меньшей мере один человек погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек. Ранее в понедельник CBS сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди.

https://ria.ru/20250808/tysjachi-2034096635.html

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания