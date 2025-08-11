Рейтинг@Mail.ru
21:33 11.08.2025
При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек
в мире
пенсильвания
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS. "По меньшей мере один человек погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек. Ранее в понедельник CBS сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди.
в мире, пенсильвания
В мире, Пенсильвания
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS.
"По меньшей мере один человек погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в больницы доставили минимум семь человек.
Ранее в понедельник CBS сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди.
В мире, Пенсильвания
 
 
