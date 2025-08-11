https://ria.ru/20250811/sport-2034605144.html
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль спорта "Победа", приуроченный ко Дню физкультурника, в 63 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль прошел 9 августа в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Гости принимали участие в забегах, семейных эстафетах, соревнованиях по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также посетили показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы. Так, Центральный парк Ногинска провел соревнования по стритболу и хулахупу, беговую экскурсию, тренировку по функциональному многоборью и семейную эстафету. Гости приняли участие в перетягивании каната, посетили интерактивные спортивные площадки и сыграли в панна-футбол. В парке "Сестрорецкий" Клина прошли турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировка под открытым небом и спортивные эстафеты. Гости увидели концертную программу "Победа" и выступление театра исторического танца "Реверанс". В парке Мира Коломны посетители приняли участие в соревнованиях по лазертагу и гонках на беговелах. Для гостей провели турнир по киберспорту и мастер-классы по боям на мечах, парной бачате и балету. Также в рамках программы состоялись турнир по экстремальным видам спорта, занятие по йоге, показательные выступления мотокаскадеров и спортивный квест. Городской парк Ивантеевки организовал для посетителей товарищескую встречу по мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетический забег и мастер-класс по боксу. Также гости посетили занятие по стрельбе из лука и сдали нормы ГТО. В парке имени Н. Островского в Ступине состоялись массовый забег, спортивный квиз "Турнир легенд" и открытые занятия по йоге и аэробике.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль спорта "Победа", приуроченный ко Дню физкультурника, в 63 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фестиваль прошел 9 августа в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Гости принимали участие в забегах, семейных эстафетах, соревнованиях по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также посетили показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы.
Так, Центральный парк Ногинска провел соревнования по стритболу и хулахупу, беговую экскурсию, тренировку по функциональному многоборью и семейную эстафету. Гости приняли участие в перетягивании каната, посетили интерактивные спортивные площадки и сыграли в панна-футбол.
В парке "Сестрорецкий" Клина прошли турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировка под открытым небом и спортивные эстафеты. Гости увидели концертную программу "Победа" и выступление театра исторического танца "Реверанс".
В парке Мира Коломны посетители приняли участие в соревнованиях по лазертагу и гонках на беговелах. Для гостей провели турнир по киберспорту и мастер-классы по боям на мечах, парной бачате и балету. Также в рамках программы состоялись турнир по экстремальным видам спорта, занятие по йоге, показательные выступления мотокаскадеров и спортивный квест.
Городской парк Ивантеевки организовал для посетителей товарищескую встречу по мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетический забег и мастер-класс по боксу. Также гости посетили занятие по стрельбе из лука и сдали нормы ГТО.
В парке имени Н. Островского в Ступине состоялись массовый забег, спортивный квиз "Турнир легенд" и открытые занятия по йоге и аэробике.