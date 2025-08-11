Рейтинг@Mail.ru
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:22 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/sport-2034605144.html
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках - РИА Новости, 11.08.2025
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках
Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль спорта "Победа", приуроченный ко Дню физкультурника, в 63 парках Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:22:00+03:00
2025-08-11T15:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034602643_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e429469891432ff4b67273cb96b3a2d3.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль спорта "Победа", приуроченный ко Дню физкультурника, в 63 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль прошел 9 августа в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Гости принимали участие в забегах, семейных эстафетах, соревнованиях по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также посетили показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы. Так, Центральный парк Ногинска провел соревнования по стритболу и хулахупу, беговую экскурсию, тренировку по функциональному многоборью и семейную эстафету. Гости приняли участие в перетягивании каната, посетили интерактивные спортивные площадки и сыграли в панна-футбол. В парке "Сестрорецкий" Клина прошли турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировка под открытым небом и спортивные эстафеты. Гости увидели концертную программу "Победа" и выступление театра исторического танца "Реверанс". В парке Мира Коломны посетители приняли участие в соревнованиях по лазертагу и гонках на беговелах. Для гостей провели турнир по киберспорту и мастер-классы по боям на мечах, парной бачате и балету. Также в рамках программы состоялись турнир по экстремальным видам спорта, занятие по йоге, показательные выступления мотокаскадеров и спортивный квест. Городской парк Ивантеевки организовал для посетителей товарищескую встречу по мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетический забег и мастер-класс по боксу. Также гости посетили занятие по стрельбе из лука и сдали нормы ГТО. В парке имени Н. Островского в Ступине состоялись массовый забег, спортивный квиз "Турнир легенд" и открытые занятия по йоге и аэробике.
https://ria.ru/20250811/podmoskove-2034567503.html
https://ria.ru/20250810/vorobev-2034439237.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034602643_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d38455504f3cdb4c49c94077d28d46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спорт
Свыше 35 тыс человек посетили фестиваль спорта в подмосковных парках

Посетителями фестиваля спорта "Победа" в Подмосковье стали более 35 тыс человек

© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской областиФестиваль спорта в подмосковных парках
Фестиваль спорта в подмосковных парках - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской области
Фестиваль спорта в подмосковных парках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль спорта "Победа", приуроченный ко Дню физкультурника, в 63 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фестиваль прошел 9 августа в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Гости принимали участие в забегах, семейных эстафетах, соревнованиях по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также посетили показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы.
Медоборудование в больнице Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Вчера, 13:03
Так, Центральный парк Ногинска провел соревнования по стритболу и хулахупу, беговую экскурсию, тренировку по функциональному многоборью и семейную эстафету. Гости приняли участие в перетягивании каната, посетили интерактивные спортивные площадки и сыграли в панна-футбол.
В парке "Сестрорецкий" Клина прошли турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировка под открытым небом и спортивные эстафеты. Гости увидели концертную программу "Победа" и выступление театра исторического танца "Реверанс".
В парке Мира Коломны посетители приняли участие в соревнованиях по лазертагу и гонках на беговелах. Для гостей провели турнир по киберспорту и мастер-классы по боям на мечах, парной бачате и балету. Также в рамках программы состоялись турнир по экстремальным видам спорта, занятие по йоге, показательные выступления мотокаскадеров и спортивный квест.
Городской парк Ивантеевки организовал для посетителей товарищескую встречу по мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетический забег и мастер-класс по боксу. Также гости посетили занятие по стрельбе из лука и сдали нормы ГТО.
В парке имени Н. Островского в Ступине состоялись массовый забег, спортивный квиз "Турнир легенд" и открытые занятия по йоге и аэробике.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Воробьев отметил вклад строителей в формирование облика Подмосковья
10 августа, 15:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Спорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала