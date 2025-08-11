https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034680807.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Яблоновке в ДНР

2025-08-11T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ контратаковать на западной технике в Яблоновке в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Джин". "Противник наглым образом посмел, так сказать, отправить свою технику, танк и БМП заезжали уже наглым образом в населенник, который уже практически наш был, там оставалось буквально сотни метров до его полного взятия", - сказал боец. "Благодаря нашим ребятам, расчетам FPV-дронов, "Молний" и артиллерии были подавлены тут же... Западные танки, был у них такой неудачный эксперимент", - добавил он. В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР.

донецкая народная республика

2025

Наталья Макарова

