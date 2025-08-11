https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034498487.html
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
КУРСК, 11 авг - РИА Новости. ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Север" с позывным "Гамак". "Эти группы, часто действующие по принципу "невидимка", проникают с задачей максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос. Их действия направлены на дестабилизацию обстановки и срыв работы обороны ВСУ", - сказал разведчик. Он пояснил, что задача диверсантов застать ВСУ врасплох и заминировать их основные пути передвижения. "Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность у обороняющихся подразделений ВСУ. Даже небольшие группы создают значительные помехи и угрозы противнику", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что эти группы дезорганизуют оборону из тыла, мешая эффективному отражению основной атаки сил РФ. "Эти блуждающие группы - как мины замедленного действия. Они уже сейчас мешают, а при попытке штурма могут стать критической проблемой, создавая хаос в оборонительных украинских порядках", - подчеркнул он.
