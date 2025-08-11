https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034498487.html

Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ

Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025

Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ

ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T05:35:00+03:00

2025-08-11T05:35:00+03:00

2025-08-11T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

КУРСК, 11 авг - РИА Новости. ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Север" с позывным "Гамак". "Эти группы, часто действующие по принципу "невидимка", проникают с задачей максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос. Их действия направлены на дестабилизацию обстановки и срыв работы обороны ВСУ", - сказал разведчик. Он пояснил, что задача диверсантов застать ВСУ врасплох и заминировать их основные пути передвижения. "Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность у обороняющихся подразделений ВСУ. Даже небольшие группы создают значительные помехи и угрозы противнику", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что эти группы дезорганизуют оборону из тыла, мешая эффективному отражению основной атаки сил РФ. "Эти блуждающие группы - как мины замедленного действия. Они уже сейчас мешают, а при попытке штурма могут стать критической проблемой, создавая хаос в оборонительных украинских порядках", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034497654.html

https://ria.ru/20250811/vsu-2034496859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины