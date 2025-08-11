Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 11.08.2025 (обновлено: 07:03 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034498487.html
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ
ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:35:00+03:00
2025-08-11T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
КУРСК, 11 авг - РИА Новости. ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Север" с позывным "Гамак". "Эти группы, часто действующие по принципу "невидимка", проникают с задачей максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос. Их действия направлены на дестабилизацию обстановки и срыв работы обороны ВСУ", - сказал разведчик. Он пояснил, что задача диверсантов застать ВСУ врасплох и заминировать их основные пути передвижения. "Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность у обороняющихся подразделений ВСУ. Даже небольшие группы создают значительные помехи и угрозы противнику", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что эти группы дезорганизуют оборону из тыла, мешая эффективному отражению основной атаки сил РФ. "Эти блуждающие группы - как мины замедленного действия. Они уже сейчас мешают, а при попытке штурма могут стать критической проблемой, создавая хаос в оборонительных украинских порядках", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034497654.html
https://ria.ru/20250811/vsu-2034496859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал о работе российских ДРГ в тылу ВСУ

Российские ДРГ сеют хаос в тылу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 авг - РИА Новости. ВС РФ используют тактику заброски малочисленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) непосредственно в тыл противника, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Север" с позывным "Гамак".
"Эти группы, часто действующие по принципу "невидимка", проникают с задачей максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос. Их действия направлены на дестабилизацию обстановки и срыв работы обороны ВСУ", - сказал разведчик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку
05:21
Он пояснил, что задача диверсантов застать ВСУ врасплох и заминировать их основные пути передвижения.
"Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность у обороняющихся подразделений ВСУ. Даже небольшие группы создают значительные помехи и угрозы противнику", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что эти группы дезорганизуют оборону из тыла, мешая эффективному отражению основной атаки сил РФ.
"Эти блуждающие группы - как мины замедленного действия. Они уже сейчас мешают, а при попытке штурма могут стать критической проблемой, создавая хаос в оборонительных украинских порядках", - подчеркнул он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Боец ВС России рассказал о зверствах ВСУ в Яблоновке
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала