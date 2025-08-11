https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034497654.html

Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку

Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку - РИА Новости, 11.08.2025

Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку

Населенный пункт Яблоновка в ДНР был освобожден за месяц и пять дней, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской... РИА Новости, 11.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Населенный пункт Яблоновка в ДНР был освобожден за месяц и пять дней, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР. "Крайняя наша боевая задача была Яблоновка… Бои были месяц и пять дней. Я находился там (в Яблоновке – ред.), и Яблоновка была под нашим контролем уже", - сказал боец. Также штурмовик добавил, что среди задач его подразделения было взятие контроля над опорными пунктами противника с последующим попаданием в сам населенный пункт для зачистки от войск противника.

россия

донецкая народная республика

2025

россия, донецкая народная республика