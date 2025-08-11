Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку - РИА Новости, 11.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 11.08.2025 (обновлено: 08:28 11.08.2025)
Боец рассказал, за сколько ВС России освободили Яблоновку
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Населенный пункт Яблоновка в ДНР был освобожден за месяц и пять дней, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" с позывным "Бусинка". Девятого августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Яблоновку в ДНР. "Крайняя наша боевая задача была Яблоновка… Бои были месяц и пять дней. Я находился там (в Яблоновке – ред.), и Яблоновка была под нашим контролем уже", - сказал боец. Также штурмовик добавил, что среди задач его подразделения было взятие контроля над опорными пунктами противника с последующим попаданием в сам населенный пункт для зачистки от войск противника.
