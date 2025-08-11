https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496493.html
Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Подразделения снайперов мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, уничтожая их точными выстрелами из стрелкового вооружения днем и ночью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на красноармейском направлении снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на выявляемых маршрутах действий тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы 5-й бригады выявляют движение дронов противника и точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что тактика действий снайперских подразделений показывает высокую эффективность, что позволяет уничтожать тяжелые БПЛА противника на подлете к позициям, срывать доставку боеприпасов и материальных средств на позиции.
