Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.08.2025
Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ
Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России.
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Подразделения снайперов мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, уничтожая их точными выстрелами из стрелкового вооружения днем и ночью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на красноармейском направлении снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на выявляемых маршрутах действий тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы 5-й бригады выявляют движение дронов противника и точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что тактика действий снайперских подразделений показывает высокую эффективность, что позволяет уничтожать тяжелые БПЛА противника на подлете к позициям, срывать доставку боеприпасов и материальных средств на позиции.
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения снайперов мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, уничтожая их точными выстрелами из стрелкового вооружения днем и ночью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на красноармейском направлении снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на выявляемых маршрутах действий тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы 5-й бригады выявляют движение дронов противника и точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты.
Отмечается, что тактика действий снайперских подразделений показывает высокую эффективность, что позволяет уничтожать тяжелые БПЛА противника на подлете к позициям, срывать доставку боеприпасов и материальных средств на позиции.
