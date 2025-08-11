https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496493.html

Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ

Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ - РИА Новости, 11.08.2025

Снайперы ВС России устраивают засады на гексакоптеры ВСУ

Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T05:03:00+03:00

2025-08-11T05:03:00+03:00

2025-08-11T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

южный военный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Подразделения снайперов мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на гексакоптеры ВСУ, уничтожая их точными выстрелами из стрелкового вооружения днем и ночью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на красноармейском направлении снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на выявляемых маршрутах действий тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы 5-й бригады выявляют движение дронов противника и точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что тактика действий снайперских подразделений показывает высокую эффективность, что позволяет уничтожать тяжелые БПЛА противника на подлете к позициям, срывать доставку боеприпасов и материальных средств на позиции.

https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, южный военный округ