https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496368.html
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области
Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:02:00+03:00
2025-08-11T05:02:00+03:00
2025-08-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Танковые экипажи группировки войск "Север" продолжают наносить огневое воздействие по позициям, скоплению личного состава и технике ВСУ в Сумской области",- говорится в сообщении. Основной задачей танкистов, как уточняет военное ведомство, является контроль путей подвоза боевиков и поддержка наступающих мотострелковых подразделений. Огонь ведется с закрытой огневой позиции на расстоянии не менее пяти километров непосредственно от позиций противника. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами. После выполнения боевой задачи, военнослужащие меняют позицию и продолжают нести боевое дежурство. Танковые подразделения ведут его круглосуточно.
https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области
Минобороны: экипажи танков Т-80БВМ поразили боевиков ВСУ в Сумской области