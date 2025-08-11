https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496368.html

Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области

2025-08-11

Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Танковые экипажи группировки войск "Север" продолжают наносить огневое воздействие по позициям, скоплению личного состава и технике ВСУ в Сумской области",- говорится в сообщении. Основной задачей танкистов, как уточняет военное ведомство, является контроль путей подвоза боевиков и поддержка наступающих мотострелковых подразделений. Огонь ведется с закрытой огневой позиции на расстоянии не менее пяти километров непосредственно от позиций противника. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами. После выполнения боевой задачи, военнослужащие меняют позицию и продолжают нести боевое дежурство. Танковые подразделения ведут его круглосуточно.

