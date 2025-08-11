Рейтинг@Mail.ru
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034496368.html
Экипажи танков Т-80БВМ поразили скопления боевиков ВСУ в Сумской области
2025-08-11T05:02:00+03:00
2025-08-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Танковые экипажи группировки войск "Север" продолжают наносить огневое воздействие по позициям, скоплению личного состава и технике ВСУ в Сумской области",- говорится в сообщении. Основной задачей танкистов, как уточняет военное ведомство, является контроль путей подвоза боевиков и поддержка наступающих мотострелковых подразделений. Огонь ведется с закрытой огневой позиции на расстоянии не менее пяти километров непосредственно от позиций противника. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами. После выполнения боевой задачи, военнослужащие меняют позицию и продолжают нести боевое дежурство. Танковые подразделения ведут его круглосуточно.
https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html
сумская область
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" продолжают поражать скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Танковые экипажи группировки войск "Север" продолжают наносить огневое воздействие по позициям, скоплению личного состава и технике ВСУ в Сумской области",- говорится в сообщении.
Основной задачей танкистов, как уточняет военное ведомство, является контроль путей подвоза боевиков и поддержка наступающих мотострелковых подразделений. Огонь ведется с закрытой огневой позиции на расстоянии не менее пяти километров непосредственно от позиций противника. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами.
После выполнения боевой задачи, военнослужащие меняют позицию и продолжают нести боевое дежурство. Танковые подразделения ведут его круглосуточно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Источник рассказал о планах радикалов захватить часть Белоруссии
03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
