В правительстве ФРГ прокомментировали соглашение Армении и Азербайджана - РИА Новости, 11.08.2025
15:41 11.08.2025
В правительстве ФРГ прокомментировали соглашение Армении и Азербайджана
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии выступает за максимально быструю реализацию шагов, согласованных лидерами Армении и Азербайджана, с целью мира, стабильности и безопасности в регионе, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. "Совместное заявление Армении и Азербайджана, а также США является важным шагом на пути к прекращению конфликта на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Сейчас важно быстро реализовать согласованные шаги. Целью должен быть всеобъемлющий мир, который служит безопасности и стабильности, а также сотрудничеству и мирному развитию Южного Кавказа. Германия и ЕС продолжат вносить свой вклад в это", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Агентство Рейтер 7 августа сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти 9 августа заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии выступает за максимально быструю реализацию шагов, согласованных лидерами Армении и Азербайджана, с целью мира, стабильности и безопасности в регионе, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
"Совместное заявление Армении и Азербайджана, а также США является важным шагом на пути к прекращению конфликта на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Сейчас важно быстро реализовать согласованные шаги. Целью должен быть всеобъемлющий мир, который служит безопасности и стабильности, а также сотрудничеству и мирному развитию Южного Кавказа. Германия и ЕС продолжат вносить свой вклад в это", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник.
Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Агентство Рейтер 7 августа сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти 9 августа заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
