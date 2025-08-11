В правительстве ФРГ прокомментировали соглашение Армении и Азербайджана
Штеффен Майер призвал к скорейшей реализации договоренностей Еревана и Баку
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Правительство Германии выступает за максимально быструю реализацию шагов, согласованных лидерами Армении и Азербайджана, с целью мира, стабильности и безопасности в регионе, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
10 августа, 15:36
"Совместное заявление Армении и Азербайджана, а также США является важным шагом на пути к прекращению конфликта на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Сейчас важно быстро реализовать согласованные шаги. Целью должен быть всеобъемлющий мир, который служит безопасности и стабильности, а также сотрудничеству и мирному развитию Южного Кавказа. Германия и ЕС продолжат вносить свой вклад в это", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник.
Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Агентство Рейтер 7 августа сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти 9 августа заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".