12:16 11.08.2025 (обновлено: 12:16 13.08.2025)
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак". Особенную ценность набережной придаёт ее уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты. Рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оборудовали зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки. Создана также сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется выполнить работы по берегоукреплению. "В столице с 2011 преобразилось уже больше 90 километров набережных", - подчеркнул мэр.
© РИА Новости / Евгений БиятовМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак". Особенную ценность набережной придаёт ее уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты. Рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты оборудовали зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки. Создана также сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется выполнить работы по берегоукреплению.
"В столице с 2011 преобразилось уже больше 90 километров набережных", - подчеркнул мэр.
