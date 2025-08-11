https://ria.ru/20250811/sobyanin-2034980066.html

Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы

Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы - РИА Новости, 13.08.2025

Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы

Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-11T12:16:00+03:00

2025-08-11T12:16:00+03:00

2025-08-13T12:16:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977151522_0:253:1513:1104_1920x0_80_0_0_76c5a8359db3758bbabf0a28b3954240.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак". Особенную ценность набережной придаёт ее уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты. Рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оборудовали зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки. Создана также сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется выполнить работы по берегоукреплению. "В столице с 2011 преобразилось уже больше 90 километров набережных", - подчеркнул мэр.

https://realty.ria.ru/20250811/avto-2034203254.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин