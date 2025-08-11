https://ria.ru/20250811/sobyanin-2034980066.html
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы - РИА Новости, 13.08.2025
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы
Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак". Особенную ценность набережной придаёт ее уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты. Рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оборудовали зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки. Создана также сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется выполнить работы по берегоукреплению. "В столице с 2011 преобразилось уже больше 90 километров набережных", - подчеркнул мэр.
Основной этап благоустройства набережной завершился на северо-западе Москвы
Основной этап благоустройства набережной в районе Покровское-Стрешнево завершен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак". Особенную ценность набережной придаёт ее уникальное расположение: вокруг реки сохранились природные ландшафты. Рядом находятся живописные лесопарки и зеленые зоны", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты оборудовали зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки. Создана также сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, планируется выполнить работы по берегоукреплению.
"В столице с 2011 преобразилось уже больше 90 километров набережных", - подчеркнул мэр.