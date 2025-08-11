https://ria.ru/20250811/smi-2034575086.html
Вэнс на переговорах по Украине был открыт идеям Европы, сообщает CNN
Вэнс на переговорах по Украине был открыт идеям Европы, сообщает CNN
2025-08-11T13:37:00+03:00
2025-08-11T13:37:00+03:00
2025-08-11T14:30:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
дэвид лэмми
владимир зеленский
андрей ермак
совет национальной безопасности и обороны украины
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании по Украине с представителями Киева и Европы был открыт их идеям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. "Два европейских чиновника заявили, что, по их мнению, Вэнс был открыт их точкам зрения и активно обсуждал их идеи", - говорится в сообщении. Портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника ранее сообщил, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
сша
великобритания
украина
в мире, сша, великобритания, украина, дэвид лэмми, владимир зеленский, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Великобритания, Украина, Дэвид Лэмми, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины
