Вэнс на переговорах по Украине был открыт идеям Европы, сообщает CNN - РИА Новости, 11.08.2025
13:37 11.08.2025 (обновлено: 14:30 11.08.2025)
Вэнс на переговорах по Украине был открыт идеям Европы, сообщает CNN
в мире
сша
великобритания
украина
дэвид лэмми
владимир зеленский
андрей ермак
совет национальной безопасности и обороны украины
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании по Украине с представителями Киева и Европы был открыт их идеям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. "Два европейских чиновника заявили, что, по их мнению, Вэнс был открыт их точкам зрения и активно обсуждал их идеи", - говорится в сообщении. Портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника ранее сообщил, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
в мире, сша, великобритания, украина, дэвид лэмми, владимир зеленский, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Великобритания, Украина, Дэвид Лэмми, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вэнс на переговорах по Украине был открыт идеям Европы, сообщает CNN

CNN: Вэнс на переговорах с представителями Киева и Европы был открыт их идеям

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании по Украине с представителями Киева и Европы был открыт их идеям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:51
"Два европейских чиновника заявили, что, по их мнению, Вэнс был открыт их точкам зрения и активно обсуждал их идеи", - говорится в сообщении.
Портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника ранее сообщил, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к "значительному прогрессу" в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта
Вчера, 04:36
 
