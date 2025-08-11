Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается подорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
19:25 11.08.2025 (обновлено: 19:54 11.08.2025)
ЕС пытается подорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Лидеры ЕС пытаются "подорвать" встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Венгрия обещает противодействовать подобным усилиям Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы с сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем для этого всю необходимую поддержку и приложим все силы, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить саммит", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Лидеры ЕС пытаются "подорвать" встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Венгрия обещает противодействовать подобным усилиям Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы с сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем для этого всю необходимую поддержку и приложим все силы, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить саммит", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
