Полторы тысячи маскировочных сетей сплели волонтеры Магадана с начала СВО

2025-08-11T04:05:00+03:00
2025-08-11T04:05:00+03:00
2025-08-11T04:05:00+03:00
МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Жители Магадана сплели 1500 маскировочных сетей для российских бойцов с начала спецоперации на Украине, это почти 27 тысяч квадратных километров, сообщает волонтерский Telegram-канал "Сети 49". "Вчера мы перешагнули ещё один значимый рубеж. Вместе с гостями нашей интерактивной площадки мы сплели юбилейную сеть 3*9 метров с номером 1500. Полторы тысячи маскировочных сетей - это 27 квадратных километров защиты для наших ребят, по площади одна десятая нашего родного Магадана. Это тысячи часов труда неравнодушных людей от самых юных дошколят до умудренных опытом волонтеров "серебряного возраста". Это сотни спасённых жизней бойцов на линии фронта", - говорится в сообщении.
