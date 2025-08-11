Экс-дипломат рассказал, к чему может привести встреча Путина и Трампа
Экс-дипломат Бисария: встреча Путина и Трампа может ослабить вторичные санкции
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на Нью-Дели, считает бывший индийский дипломат Аджай Бисария.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Индия приветствовала инициативу по Аляске, которая также может привести к ослаблению вторичных санкций. Индия является ключевой заинтересованной стороной: мир в Европе может сопровождаться возможностью устранить сопутствующий ущерб, нанесенный индо-американским отношениям", - написал Бисария в статье для газеты Times of India.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг на прошлой недели, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
"Если саммит на Аляске приведет хотя бы к скромному прорыву в отношении Украины, это может вызвать цепную реакцию: ослабление трансатлантической напряженности, создание пространства для пересмотра санкций и снижение тарифных ставок для Индии", - считает бывший дипломат.
Вместе с тем, он отмечает, что Индия должна быть готова и к неудачному исходу переговоров, который может ужесточить позицию Трампа.
