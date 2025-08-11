https://ria.ru/20250811/sanktsii-2034520656.html

Экс-дипломат рассказал, к чему может привести встреча Путина и Трампа

Экс-дипломат рассказал, к чему может привести встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

Экс-дипломат рассказал, к чему может привести встреча Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:49:00+03:00

2025-08-11T09:49:00+03:00

2025-08-11T09:50:00+03:00

в мире

индия

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к ослаблению вторичных санкций и снизить тарифное давление на Нью-Дели, считает бывший индийский дипломат Аджай Бисария. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Индия приветствовала инициативу по Аляске, которая также может привести к ослаблению вторичных санкций. Индия является ключевой заинтересованной стороной: мир в Европе может сопровождаться возможностью устранить сопутствующий ущерб, нанесенный индо-американским отношениям", - написал Бисария в статье для газеты Times of India. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг на прошлой недели, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "Если саммит на Аляске приведет хотя бы к скромному прорыву в отношении Украины, это может вызвать цепную реакцию: ослабление трансатлантической напряженности, создание пространства для пересмотра санкций и снижение тарифных ставок для Индии", - считает бывший дипломат. Вместе с тем, он отмечает, что Индия должна быть готова и к неудачному исходу переговоров, который может ужесточить позицию Трампа.

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034518353.html

https://ria.ru/20250811/tramp-2034453545.html

индия

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский