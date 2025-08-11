Российский рынок акций продолжил рост на новостях о встрече Путина и Трампа

https://ria.ru/20250811/rynok-2034643506.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций уверенно растет в понедельник днем, несмотря на небольшую коррекцию, продолжая отыгрывать новости о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.52 мск рос на 2,03% - до 2 984,02 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,5% - до 66,92 доллара за баррель. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Новую неделю рынок российских акций начал ростом на 2%, поднявшись к 3000 пунктов. Инвесторы отыгрывают новости о встрече президентов 15 августа, комментирует Кирилл Селезнев из "Гарда капитал". "Ранее представители российских властей сообщили, что предложения американской стороны по урегулированию украинского конфликта приемлемы, поэтому можно рассчитывать на положительный исход переговоров. В то же время лидеры европейских стран заявляют о намерении встретиться с Трампом до его переговоров с Владимиром Путиным, а также о продолжении поддержки Киева и давлении на Россию", - отметил Игорь Додонов из ФГ "Финам". В связи с этим новостной фон вокруг украинской темы в ближайшие дни, вероятно, будет весьма противоречивым, и следует ожидать повышения волатильности российских акций, так что инвесторам стоит сохранять бдительность, добавил он. "Итоги встречи будут определяющими для среднесрочной динамики рынка. В случае достижения конкретных договоренностей по урегулированию рост, вероятно, продолжится", - полагает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Лидеры роста и снижения котировок"Отдельного инфоповода для повышения стоимости ценных бумаг компаний, которые вышли в лидеры роста, нет. Мы связываем позитивную динамику с оптимистичными ожиданиями от встречи президентов РФ и США, запланированной на 15 августа. Лучше рынка сегодня торгуются потенциальные бенефициары смягчения санкций", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста акции ОВК (+7,64%), "Северстали" (+4,84%), "Россетей" (+4,28%), "Аэрофлота" (+3,80%), "Русснефти" (+3,36%). Сильно дешевеют акции "Самолета" (-2,83%), ОГК-2 (-0,97%), "Татнефти" (-0,81%), ВТБ (-0,76%), префы "Транснефти" (-0,60%). Ценные бумаги "Самолета" дешевеют на новости о смерти крупнейшего акционера компании, хотя напрямую на ее финансовые результаты это печальное событие повлиять и не должно, указал Чернов. Прогнозы"Рублевый индикатор... на сегодняшнем открытии образовал гэп, для закрытия которого ему надо будет опуститься к 2926 пунктам: достижение указанного значения по ходу недели возможно в рамках краткосрочной коррекции и фиксации прибыли у психологически важного значения 3000 пунктов", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодняшний день рынок, вероятно, завершит в неплохом плюсе, хотя нельзя исключать, что ближе к вечеру некоторые инвесторы захотят частично зафиксировать прибыль", - считает Додонов из ФГ "Финам". Чернов ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2950–3050 пунктов. "Если тренд на геополитическое урегулирование закрепится, тогда к зиме ждем российский рынок уже на 3200-3300 пунктов", - сказал Селезнев из "Гарда капитал".

