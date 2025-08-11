https://ria.ru/20250811/rynok-2034526572.html

Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии на ожиданиях встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и сообщений экспертов. "В начале новой недели позитивные настроения на рынке в целом сохраняются. Ожидания благоприятного исхода предстоящей в конце этой недели встречи президентов России и США поддержат дальнейшее восстановление фондового рынка в направлении 3050-3150 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как вытеснение коротких позиций формирует дополнительный импульс к росту", — прокомментировали аналитики "Цифра брокер".Индекс Мосбиржи к 10:02 мск растет на 2,44 процента относительно предыдущего закрытия, до 2995,29 пункта. В утреннюю сессию он впервые с 29 апреля поднимался выше 3000 пунктов. В частности, заметно дорожают акции:Снижение на 0,75 процента демонстрируют акции группы "Самолет". Накануне умер ее крупнейший акционер — Михаил Кенин. При этом в зависимости от новостного фона индексы могут испытывать непродолжительные приступы слабости, поэтому исключать повышенной волатильности не приходится, отметили эксперты. "Различные слухи и вбросы информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", — заключил Алексей Антонов из "Алор брокера".По его словам, ситуация по рынку в целом остается неопределенной. С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США и начала урегулирования украинского кризиса. С другой, рынок акций вошел в стадию перекупленности, поэтому нарастает желание зафиксировать прибыль.Евгений Локтюхов из ПСБ считает, что рынок в целом уже настроился на позитив, игнорируя слабость нефти: индекс Мосбиржи закрепил выход выше района 200-дневной средней, которая теперь выступает зоной поддержки."Мы ждем сегодня попыток индекса протестировать диапазон 3020-3060 пунктов, который выступает ближайшей целью", — рассказал он. Волатильность же на этой неделе останется высокой, учитывая постепенное вхождение индекса в зону локальной перекупленности и значимость встречи России и США на высшем уровне, отметил аналитик. Об устойчивости и потенциале формирующегося тренда на повышение можно будет говорить по ее итогам, добавил Локтюхов.

