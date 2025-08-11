https://ria.ru/20250811/rossiya-2034680479.html

Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России

Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России - РИА Новости, 11.08.2025

Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:27:00+03:00

2025-08-11T21:27:00+03:00

2025-08-11T21:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

кайя каллас

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838e9d1b957c3b0d1e76b76cc38f462b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250811/pushkov-2034676867.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, кайя каллас, дональд трамп, владимир путин, евросоюз