Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 11.08.2025
Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России
Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. РИА Новости, 11.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
в мире, россия, сша, украина, кайя каллас, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Mohd Rasfan
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России.
"Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру".
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Сенатор Алексей Пушков
Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов в украинском конфликте
